Онемение пальцев на руках: причины и что делать

Онемение рук – достаточно распространённая жалоба пациентов. Это связано с тем, что возникнуть онемение может по очень разным причинам. Иногда руки немеют даже у здоровых людей – под воздействием внешних, «механических» факторов, а в других случаях это может быть тревожным признаком, указывающим на серьёзную патологию.

О том, от чего могут неметь пальцы на руках, и что следует предпринять при появлении такого симптома, рассказала Марина Александровна Скок, врач-невролог ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна.

Что такое онемение?

– Существуют разные классификации нарушения чувствительности. Наиболее распространенная — деление на поверхностную (тактильную, болевую, температурную) и глубокую (вибрационную, нарушение чувства положения в пространстве).

Термин «онемение» может использоваться пациентами для описания не только изменения чувствительности, но и для ощущения слабости в конечностях, об онемении рук рассказывают пациенты с заболеваниями суставов кистей. Важно уточнить у пациента – что он имеет в виду, говоря «онемение». Мы сейчас будем говорить об онемении только как об изменении (снижении) поверхностной чувствительности.

Что может приводить к онемению?

– Механическое сдавление нервов в анатомически узком месте (туннельные синдромы), сдавление спинномозгового корешка грыжей, опухолью. Онемение может быть вызвано травмами, сосудистыми нарушениями (церебральным и спинальным инсультом, васкулитом, болезнью Рейно), инфекциями, токсическим поражением (воздействие вредных веществ или химиопрепаратов), метаболическими нарушениями (сахарный диабет, почечная недостаточность, дефицит витаминов группы В), аутоиммунными заболеваниями – причины могут быть самые разные. Именно поэтому важно, чтобы человек обратился к врачу, а не занимался самолечением.

К онемению может приводить не только заболевание, но и длительное пребывание в неподвижной позе во сне или во время работы. Врачам известны такие названия как «паралич влюблённых». Когда люди, находящиеся в паре, вместе засыпают, женщина часто кладёт голову на плечо мужчины – а утром он просыпается, и одна рука у него «не работает»: онемела и ослабла. Или «болезнь собирателей луковиц». Название пришло из Голландии 18 века. Этой болезнью страдали люди, которые на корточках часами ухаживали за тюльпанами. Через какое-то время работник начинал замечать, что у него немеют и слабеют стопы. Когда к нам приходит пациент с жалобами на онемение, мы всегда задаём ему много вопросов – начиная с того, где онемело, заканчивая тем, какой у него образ жизни.

Насколько важна локализация онемения для установления его причины?

– Онемение может быть связано с нарушением проведения нервного импульса на любом этапе – от чувствительных рецепторов кожи до коры головного мозга.

Если пациент жалуется на онемение одного или двух пальцев – врач предположит повреждение (сдавление) нерва, онемение пальцев сопровождается болью и слабостью — страдает спинномозговой корешок, если онемение пациент отмечает в кистях и стопах – скорее всего, специалист будет думать о полинейропатии.

Установление места, скорости и давности возникновения изменения чувствительности, связи с другими симптомами (слабость, боль, парастезии), в какое время суток возникает, было ли онемение раньше, связано ли с работой или отдыхом – все эти вопросы помогают врачу в постановке диагноза.

В каких случаях профессия и увлечения могут повлечь за собой потерю чувствительности в пальцах рук?

– В зоне риска – «люди с мышкой», которым приходится много времени проводить за компьютером. С онемением сталкиваются музыканты (пианисты, скрипачи), спортсмены. Например, у теннисистов – длительное с напряжением движение рукой может приводить к возникновению туннельного синдрома локтевого нерва (не путать с наружным эпикондилитом). Длительное катание на велосипеде так же приводит к возникновению условий для сдавливания локтевого нерва.

Увлечения, которые требуют длительных, напряженных движений кистью. Несколько лет назад на прием пришла женщина с жалобой на онемение, боль и слабость в руках. Она не работала, была домохозяйкой. Мы перебрали всевозможные причины, и в какой-то момент она сказала: «Хотите, покажу Вам, какие я изделия делаю из бумажных трубочек?». Выяснилось, что у неё хобби: делать ларцы, шкатулки, большие короба из трубочек, свёрнутых из газет. Прежде, чем создавать изделие, она делала заготовки – крутила из бумаги тонкие трубочки. Можно представить, сколько трубочек требовалось для изготовления каждого изделия – она крутила их часами.

Вредные привычки и неправильное питание могут привести к онемению рук?

– Всегда спрашиваем у пациента про вредные привычки, в частности, употребляет ли он алкоголь. Дефицит витамина В1, который часто возникает при длительном приеме алкоголя, может приводить к полинейропатии.

Как понять, что возникшее онемение требует незамедлительного обращения к врачу?

– Тревожным сигналом служит состояние, когда одновременно с онемением половины тела быстро развивается слабость в руке и ноге, нарушается речь. Вызываем скорую помощь, исключаем острое нарушение мозгового кровообращения. Боль в левой половине грудной клетки, онемение левой руки, одышка — необходимо исключить инфаркт миокарда.

Какие методы диагностики помогают в постановке диагноза?

- Традиционно это электронейромиография (ЭНМГ), УЗИ сосудов и суставов, КТ или МРТ при необходимости, лабораторные исследования крови и мочи.

Как лечится онемение рук?