Врач-сомнолог рассказала о современных методах лечения храпа

«При появлении первых признаков храпа следует обратиться к специалисту, чтобы он установил причину и помог наиболее эффективно от неё избавиться. Главным специалистом диагностики и лечения храпа является сомнолог, он детально и подробно изучает аспекты храпа, выстраивает тактику диагностики и дальнейшего лечения причин этой проблемы», - пояснила Гломадо.