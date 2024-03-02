Врач-терапевт раскрыл частые ошибки людей при измерении давления дома

Многие люди измеряют артериальное давление неправильно, что, в свою очередь, приводит к получению ошибочных данных. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.

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По его словам, самая частая ошибка — это измерение артериального давления в разные периоды времени.

— Это неправильно, потом что циркадные ритмы у каждого человека разные. Необходимо измерять давление в одно и то же время, тогда можно будет получить достоверные данные, — подчеркнул терапевт.

Также врач предупредил, что нельзя измерять давление сразу же после:

физических нагрузок;принятия душа;горячей ванны.

— Важно сесть, отдохнуть и в спокойном состоянии измерить артериальное давление, — отметил Кондрахин.

Терапевт напомнил, что важно изучить паспорт тонометра и использовать его согласно инструкции.

— В каждом приборе есть инструкция, как его применять. Например, для измерения некоторыми тонометрами необходимо подкладывать валик под руку. Для каждого прибора есть своя методика измерения. Также если манжета подобрана не по размеру руки или неправильно, то ее нужно менять, — сообщил Кондрахин.