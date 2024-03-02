Россиянам перечислили первые звоночки алкоголизма

Нарколог Владимир Каторгин напомнил, что сказать, когда так называемое «бытовое пьянство» перейдет в разряд алкогольной зависимости, довольно сложно. Он также назвал первые звоночки алкоголизма.

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По словам нарколога, существует определенная градация по количеству употребления этилового спирта в неделю. Если это больше двух порций, то есть 100 миллиграммов чистого спирта, то это уже считается бытовым пьянством, сообщил он.

Если вы пьете два-три-четыре бокала вина в неделю, то вы являетесь бытовой пьяницей. Когда это бытовое пьянство перешагнет в разряд уже алкогольной зависимости, когда врач будет уполномочен, исходя из критериев диагностики, поставить человеку диагноз «синдром зависимости от алкоголя» I, II или III стадии, сложно сказать, пишет "Лента.ру".