Россиян предупредили о неочевидном признаке предракового состояния

Врач и телеведущий Александр Мясников и хирург Сергей Ерин заявили, что изжога может быть признаком предракового состояния.

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О неочевидном симптоме недуга они предупредили в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Ерин рассказал, что изжога с годами может привести к тяжелым осложнениям.

«Первое из которых — пищевод Барретта (патологическое изменение слизистой оболочки пищевода — прим. «Ленты.ру»), который является предраком», — отметил Мясников. По его словам, о предраковом состоянии может свидетельствовать изжога, которая продолжается более пяти лет.