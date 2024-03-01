Женщинам посоветовали диету для уменьшения боли при менструации

Продукты с магнием способны облегчить болевые ощущения во время менструации. Об этом рассказала сертифицированный диетолог Шира Барлоу в статье для Goop.

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Диетолог указала, что во время менструации из-за снижения уровня эстрогена и прогестерона многие женщины испытывают упадок сил и плохое настроение. Чтобы уменьшить эти симптомы, специалистка посоветовала обеспечить организму покой, тепло и комфорт.

«Менструальная фаза — это время, чтобы сосредоточиться на согревающих, богатых минералами, легко усваиваемых и питательных продуктах с акцентом на горячие блюда и специи, такие как имбирь, облегчающий болезненные спазмы», — указала Барлоу.

Специалистка также отметила, что для уменьшения боли подходят богатые магнием продукты — семена тыквы и чиа, миндаль, кешью, шпинат, а также темный шоколад. Кроме того, диета во время менструации должна быть богата витамином С и железом, уточнила Барлоу. По ее словам, железо содержится в мясе, печени, анчоусах, устрицах, сардинах и капусте. Оно восстанавливает силы после кровопотери, а витамин С помогает ему лучше усваиваться, отметила диетолог.

Помимо этого, Барлоу не рекомендовала во время менструации есть салаты из свежих овощей, так как в этот период меняется моторика желудочно-кишечного тракта, что может привести ко вздутию живота. По мнению специалистки, лучше отдать предпочтение тушеному мясу, запеченным овощам и супам.