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В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий

В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий. В перечне — слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пелёнки для взрослых, передает РИА Новости.

В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий
© РИА Новости

Таким образом, с 1 марта производители и импортёры таких товаров обязаны наносить код маркировки на упаковку и предоставлять в соответствующую систему сведения о вводе в оборот.

До этого, с 1 сентября, в стране началось внедрение обязательной маркировки пяти новых товарных категорий, среди них, например, биологически активные добавки, антисептики, а также кресла-коляски.

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