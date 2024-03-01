В России началась обязательная маркировка ряда медицинских изделий. В перечне — слуховые аппараты, коронарные стенты, компьютерные томографы, а также подгузники и пелёнки для взрослых, передает РИА Новости.

Таким образом, с 1 марта производители и импортёры таких товаров обязаны наносить код маркировки на упаковку и предоставлять в соответствующую систему сведения о вводе в оборот.