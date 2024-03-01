ВОЗ сообщила об увеличении числа людей с ожирением с 1990 года вдвое

Более 1 млрд человек, или каждый восьмой житель Земли, страдают от ожирения, с 1990 года это число удвоилось. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сославшись на исследование, результаты которого опубликованы в британском журнале Lancet.

Это исследование показало, что в 2022 году "более 1 млрд человек в мире жили с ожирением", отметили в ВОЗ, подчеркнув, что речь идет о каждом восьмом жителе планеты. "С 1990 года распространенность ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два раза, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) - в четыре раза", констатировали в организации, добавив, что по состоянию на 2022 год, 43% взрослых имели избыточный вес.

Ожирение может приводить к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету и некоторым видам рака, напомнили в ВОЗ.

"Это новое исследование подчеркивает важность профилактики и лечения ожирения с раннего возраста до взрослой жизни при помощи диеты, физической активности и надлежащего ухода, если это необходимо", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.