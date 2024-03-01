Почему тысячи людей верят в истории о самоисцелении от рака

Чудесные истории об исцелении от рака и других заболеваний существуют на протяжении столетий — для их обозначения даже используют термин «синдром святого Перегрина». Однако именно в XXI веке они превратились в маркетинговый инструмент, который помогает современным «знахарям» зарабатывать на вере людей в чудо. «Лента.ру» узнала у онкологов, насколько правдивы истории о самоисцелении от рака и почему вера в чудо может быть смертельно опасна.

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Подтвержденное наукой чудо

В 2010 году канадские врачи опубликовали в журнале BMJ Case Reports статью о необычном случае выздоровления 83-летней женщины от мелкоклеточного рака легких III стадии. Эта форма заболевания трудно поддается лечению, а прогноз пятилетней выживаемости с ней составляет всего 14 процентов. В описываемом случае ситуация осложнялась возрастом больной и еще одной злокачественной опухолью, которую обнаружили в молочной железе.

Посчитав, что при таких обстоятельствах вреда от лечения будет больше, чем пользы, врачи решили не начинать терапию, а просто наблюдать за течением болезни. Через пять месяцев пожилая женщина пришла на очередной прием, и медики с удивлением обнаружили, что опухоль в ее легких значительно уменьшилась

Авторы статьи так и не смогли найти причину произошедшего и предположили, что каким-то образом на опухоль могло повлиять позитивное мышление женщины или снижение уровня стресса. Еще одним фактором, который, по их мнению, мог повлиять на опухоль, они назвали травяной чай, которая она пила ежедневно с того дня, как узнала о диагнозе. При этом оба варианта в статье назвали маловероятными.

Еще один загадочный случай выздоровления, произошедший в Южной Корее, СМИ освещали в 2015 году. У 79-летнего мужчины без каких-либо причин стал проходить плоскоклеточный рак легкого, который до этого активно распространялся и уже дал метастазы. Врачи утверждали, что больной отказался от химиотерапии и не принимал никаких лекарств, за исключением корня корейского женьшеня.

Правда, чудесное воздействие целебной травы тоже не подтвердилось: пациент перестал принимать ее через четыре месяца после постановки диагноза, а опухоль продолжала уменьшаться в течение еще двух лет. В конце концов новообразование стало меньше почти в пять раз: оно сократилось с 5,4 до 1,1 сантиметра.

Синдром святого Перегрина

В научной литературе описаны сотни случаев спонтанной ремиссии разных форм рака. Обычно их объединяют под общим названием «синдром святого Перегрина» — в честь священника, который жил в XIII веке. Согласно сохранившимся записям, у священнослужителя была гноящаяся незаживающая шишка на ноге. Утверждается, что когда ногу решили ампутировать, святой Перегрин начал молиться об исцелении, и болезнь прошла сама собой. Церковь признала этот случай божественным чудом, а Перегрина причислила к лику святых.

Современные врачи в чудеса не верят и считают, что у средневекового священника мог быть не рак, а другое заболевание, которое было лишь внешне похоже на злокачественную опухоль. Тем не менее название прижилось именно для случаев, когда речь идет о ремиссии подтвержденного исследованиями рака

По словам онколога Линн Элдридж, причины внезапного регресса рака обычно остаются неизвестными. Однако у врачей есть догадки, почему это происходит.

Например, иногда опухоли уменьшаются после смертельно опасных инфекционных заболеваний, таких как дифтерия, корь, гепатит, оспа и туберкулез. Считается, что при заражении организм вырабатывает иммунный ответ, который борется с инфекцией, а заодно и с раковыми клетками.

Иногда этот процесс запускает не инфекция, а другая злокачественная опухоль. В этом случае первое новообразование уменьшается, пока растет второе. Помимо этого, по словам Элдридж, есть гипотеза, что на ранних стадиях некоторых форм рака груди клетки могут трансформироваться из здоровых в раковые и обратно. Правда, уточнила онколог, доказать это пока не удалось.

На 60-100 тысяч пациентов приходится один случай спонтанной регрессии рака

Хотя врачи продолжают фиксировать единичные случаи необъяснимого самоизлечения, происходят они настолько редко, что не имеют никакого значения для пациентов. Скорее они важны для ученых, которые ищут новые способы победить болезнь.

«Самоизлечение — это скорее миф. Были описаны случаи, когда нейробластомы у детей раннего возраста достигали зрелых форм и прекращали расти. Но это, как правило, исключение. Самоизлечение нехарактерно для онкологических заболеваний», — рассказал врач-химиотерапевт, главный онколог филиала израильской клиники «Хадасса» в Международном медицинском кластере в Сколково Дмитрий Горнастолев.

Велнес-отели и чудо-банки за миллион

Пока врачи во всем мире пытаются найти рациональное объяснение тому, почему иногда рак уменьшается без лечения, адепты нетрадиционной медицины активно эксплуатируют тему самоисцеления. Например, в США популярность набирают велнес-отели, пребывание в которых, как утверждают на их сайтах, дает энергию и помогает при любых заболеваниях — от рака и состояний после инсульта до деменции и болезни Паркинсона.

С виду это обычные гостиницы среднего класса, только под каждой кроватью стоят железные банки — так называемые биофотонные генераторы. На официальном сайте производителя этих устройств Tesla Biohealing (не имеет ничего общего с компанией по производству автомобилей Tesla — прим. «Ленты.ру») сказано, что они «эффективно воссоздают бодрящую и жизненную силу Земли», а также «дают организму энергию, необходимую для восстановления клеток».

Что такое биофотоны

Слово «биофотоны» чаще всего используют в альтернативной медицине, но имеют в виду реальное явление — митогенетическое излучение. В 20-е годы ХХ века биолог Александр Гурвич заметил, что живые клетки излучают слабые ультрафиолетовые волны, незаметные глазу человека. Он предположил, что под воздействием этих волн ускоряется клеточное деление.

Позже Гурвич провел исследования с раковыми клетками человека и обнаружил, что их излучение сильно отличается от излучения здоровых клеток. Кроме того, он утверждал, что в крови раковых больных имеется вещество, которое подавляло митогенетическое излучение. Биолога трижды номинировали на Нобелевскую премию за совершенное им открытие в области медицины и физиологии, однако несколько лет спустя другие ученые опровергли его выводы.

Вероятно, это произошло потому, что они не смогли повторить эксперимент Гурвича, тем не менее на несколько десятилетий исследование излучения живых клеток было остановлено. Эта тема до сих пор остается плохо изученной, но над ней работают биологи в Германии и России.

Клиентам таких отелей предлагается не только переночевать в радиусе воздействия чудодейственных жестянок, но и купить одну из них для себя, детей и домашних животных. Стоимость такого прибора, в зависимости от мощности, составляет от нескольких сотен до 11 тысяч долларов (более миллиона рублей). Помимо этого, в оздоровительном арсенале компании имеется обычная вода по цене 200 долларов (около 18 тысяч рублей) за упаковку, перчатки и сумки с биофотонами.

Профессор биоинженерии Калифорнийского университета Бахмана Анвари уверяет, что обещания компании абсолютно неправдоподобны с точки зрения науки. Он указал, что Tesla доказывает эффективность своих генераторов, ссылаясь на единственное исследование, которое провели и написали сами сотрудники компании во главе с ее директором. В том опыте участвовала только одна пациентка с анемией, к тому же она принимала лекарства, прописанные в больнице.

Конечно, сомнительными методами лечения увлекаются не только в США. Кандидат медицинских наук, врач-онколог, член правления Ассоциации онкологов России Андрей Модестов рассказал, что и сам сталкивался с пациентами, которые верили в различные псевдонаучные теории. По его словам, такие пациенты сначала они шли к знахарям и целителям, а спустя время возвращались в онкологическое отделение, но уже с запущенной стадией заболевания.

«Когда я был главным врачом в Красноярском онкологическом диспансере, рядом с нами вывесили объявление об открытии центра по лечению грибами всего, в том числе и рака. Некоторые пациенты, как позже выяснялось, шли туда, но потом все равно приходили к нам в диспансер и рассказывали, что им ничего не помогло», — вспоминает онколог.

Как вера в чудо влияет на лечение рака?

Традиционная медицина, в отличие от альтернативной, не предлагает чудодейственных рецептов исцеления. По словам Модестова, разработка и совершенствование лучевой, гормональной, химиотерапии, иммунной терапии и других методов делают лечение рака сложным процессом. Чтобы помочь одному пациенту, говорит врач, в работу включается целая медицинская бригада, в которую, помимо онкологов, входят, например, специалисты по уходу за стомами, лечебной физкультуре, а также те, кто оказывает консультативную помощь и психологическую поддержку.

Одному врачу-онкологу не под силу овладеть всеми методами лечения рака

Андрей Модестов врач-онколог, член правления Ассоциации онкологов России

Но пациентов пугает не только сложность лечения, но и опасения, что оно будет мучительным и бесполезным. Иногда страх настолько велик, что даже при появлении симптомов люди не идут в больницу, а пытаются лечиться самостоятельно в надежде на чудо.

«Если ты обращаешься к интернету, к каким-то книжкам, целителям, то эффективность лечения сводится практически к нулю», — предупредил Модестов.

Он отметил, что убеждение в неизлечимости рака — не более чем миф, поскольку многие виды рака хорошо поддаются лечению, особенно если выявить их на ранней стадии. По словам онколога, сегодня в России около 60 процентов новых случаев рака выявляют на первой или второй стадии, то есть тогда, когда шанс вылечиться очень высок. Но если тратить время на страхи и поиски волшебного средства, то шанс на выздоровление можно упустить. Доктор Горнастолев уверен, что пациентам, которые борются с раком, нужно верить не в чудо, а в собственные силы и эффективность лечения.