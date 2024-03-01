Шампанское увеличивает риск появления язвы

Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов, предупредил о вреде шампанского для организма человека.

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Он отметил, что это напиток не такой уж слабоалкогольный, содержащий около 12 градусов, и его углекислый газ способствует быстрому всасыванию алкоголя в кровь, ускоряя процесс опьянения. Умнов также подчеркнул, что пузырьки газа негативно влияют на стенки желудка, повышая кислотность среды и увеличивая риск язвы.

Он отметил, что шампанское может вызывать проблемы с печенью, зрением, мигренью и неконтролируемым поведением, а также способствовать гниению содержимого кишечника.