Причиной болей при менструации у девушки оказалась опухоль размером с голову

Жительница Ирландии лишилась матки после того, как у нее обнаружили опухоль яичников размером с голову ребенка. Об этом сообщает The Sun.

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26-летняя Сара Нэлли с 22 лет жаловалась на сильную боль во время менструаций. Она обращалась за помощью к врачам и утверждала, что чувствует усталость и мучается от болей в животе и спине, однако ей не назначали необходимых обследований. Девушка узнала о причине своего состояния лишь в 24 года. Оказалось, что у нее агрессивная форма рака яичников, который распространился как на оба яичника, так и на слизистую оболочку желудка. Отмечается, что размер опухоли был сравним с головой ребенка.

Врачи решили провести Нэлли гистерэктомию — операцию по удалению матки.

«Мне сказали, что если бы рак обнаружили раньше, его было бы легче лечить и, возможно, удалось бы сохранить мою репродуктивную систему. Я была в ярости, но что я могла поделать?» — пожаловалась девушка.

Спустя два года после операции ирландка полностью восстановилась. Но, по словам врачей, с вероятностью 80 процентов у нее может появиться новая опухоль. Сейчас Нэлли регулярно принимает гормональные препараты, чтобы предотвратить возможный рецидив. Из-за этого у нее появились симптомы менопаузы: боль в суставах, усталость, выпадение волос, увеличение веса и плохое настроение.

Девушка рассказала свою историю для повышения осведомленности о симптомах рака яичников и шейки матки. Она призывает всех женщин серьезно относиться к здоровью репродуктивной системы.

«Я думаю, существует мнение, что женщины не должны жаловаться на боль во время менструаций — нужно просто смириться с этим. Но я больше так не считаю», — утверждает она.