Исследователи назвали ультраобработанные продукты вредными для здоровья

Ученые выяснили, что ультраобработанные продукты, которые проходят несколько стадий обработки, могут нанести организму непоправимый вред. Так, они увеличивают риск развития сердечных заболеваний, рака, диабета второго типа, психических расстройств и преждевременной смерти.

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Речь о готовых блюдах, фастфуде, сладких газировках, выпечке и протеиновых батончиках.

Как сообщает BMJ, такие продукты часто содержат вредные добавки, красители, эмульгаторы и ароматизаторы. Помимо этого, в них много сахара, жиров и соли.

Напомним, по словам специалистов, к числу самых опасных для организма продуктов можно причислить фастфуд, картошку фри, соленую пищу, а также блюда, которые готовятся прямо в масле.