Как подготовиться к сезону весенней аллергии

Весной начинается цветение деревьев, которое приводит к обострению симптомов поллиноза. Важно знать, что существует эффективный метод борьбы с этим заболеванием, который позволяет не только снизить проявления аллергии, но и долгосрочно изменить реакцию иммунной системы. Подробнее о подготовке к этому сезону «Вечерней Москве» рассказала аллерголог-иммунолог «Андреевских больниц Неболит» Мария Зорина.

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По ее словам, аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) — это единственное лечение, направленное на устранение причины аллергии. В случае с аллергией на пыльцу березы в России доступен неинъекционный препарат. Начинать АСИТ рекомендуется за 2–4 месяца до начала цветения, то есть в ноябре-декабре, продолжая до конца мая, считает врач.

— Эффективность АСИТ напрямую зависит от суммарной дозы аллергена, полученной за время лечения. Таким образом, важны как начало терапии, так и ее продолжительность. Осень — оптимальное время для проведения всех необходимых подготовительных процедур: диагностики, уточнения диагноза и проведения плановых прививок, поскольку во время АСИТ вакцинация противопоказана, — отметила Зорина.

Она уточнила, что первая доза препарата принимается под наблюдением врача, после чего терапия продолжается самостоятельно с регулярным контролем со стороны аллерголога. Для достижения устойчивого результата необходимо пройти минимум три курса АСИТ, что позволяет изменить иммунный ответ организма и развить толерантность к аллергену.

Преимущества АСИТ, по мнению аллерголога, значительны: снижение или полное исчезновение симптомов аллергии, уменьшение потребности в симптоматических препаратах, снижение риска развития бронхиальной астмы у пациентов с аллергическим ринитом в три раза. Этот метод лечения доказал свою эффективность и позволяет аллергикам надеяться на значительное улучшение качества жизни.