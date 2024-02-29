К каким проблемам со здоровьем может привести интимная смазка

Эксперты британской компании по производству презервативов Condoms UK предупредили, что использование интимной смазки с истекшим сроком годности может привести к проблемам со здоровьем. Их предостережение опубликовало издание Daily Star.

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Специалисты заявили, что использование просроченной смазки во время секса может спровоцировать аллергический приступ и инфекцию половых органов у обоих партнеров. Происходит это потому, что содержащиеся в лубрикантах химические вещества со временем постепенно разрушаются и вызывают раздражение.

Аллергическая реакция на смазку, по словам экспертов, может проявиться в виде зуда, сыпи, отека, крапивницы, жжения, в редких случаях — проблем с дыханием и анафилактического шока. Кроме того, просроченные лубриканты, как подчеркивают эксперты, могут нарушить уровень рН организма и увеличивают риск развития дрожжевых инфекций и бактериального вагиноза.

Срок годности смазок различается в зависимости от их типа, при этом варианты на водной основе хранятся не так долго, как на масляной или силиконовой. Однако при правильном хранении большинство средств, представленных на рынке, могут прослужить до трех лет. По словам специалистов, на то, что лубрикант испортился, указывают такие признаки, как изменение запаха, текстуры, у съедобных вариантов становится неприятным вкус. Также насторожиться надо, если ингредиенты средства визуально расслоились: смазка стала липкой и не обеспечивающей должного скольжения, а во флаконе появилась плесень.