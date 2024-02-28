Гастроэнтеролог опровергла миф о загибе желчного пузыря

Во время обследования органов брюшной полости при проведении УЗИ врачи часто указывают, что у пациента наблюдается загиб или перегиб желчного пузыря. Многих это пугает. Что это за состояние, "Российской газете" рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD Лефортово ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктория Погосян.

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"Это один из самых распространенных мифов в гастроэнтерологии - перегиб или загиб желчного пузыря. Есть также другие формулировки, которые вводят пациентов в ужас, например, деформация, изгиб его протока и так далее, - объясняет доктор Погосян. - На самом деле все эти варианты являются абсолютной нормой и никак не влияют на отток желчи. Следовательно, не нужно горстями пить желчегонные таблетки и сборы и пытаться выпрямить извитые протоки хирургическим путем".

Что же делать для нормального функционирования желчевыводящих путей?

Главное правило: просто регулярно питаться - 3-4 раза в сутки, и не исключать из рациона белки и жиры.

"Также важно не пропускать завтраки, так как утром происходит первое опорожнение желчного пузыря после ночного накопления в нем желчи", - подчеркивает Виктория Погосян.

Доктор предупреждает: если в роду была выявлена желчекаменная болезнь, то необходимо регулярно проходить УЗИ брюшной полости. Наследственность при данной патологии имеет очень большое значение.

"Часто на УЗИ врачи могут увидеть наличие билиарного сладжа. Если простыми словами, это наличие осадка желчи, по сути, желчные сгустки, которые со временем могут превращаться в камни", - объясняет гастроэнтеролог.

На начальном этапе эти сгустки можно успешно "рассосать" с помощью препаратов уросдезоксихолиевой кислоты. Она улучшает свойства желчи, делает ее более "жидкой", за счет чего опорожнение желчного пузыря становится более эффективным, а сгустки уходят. Подобные препараты также используют для лечения заболеваний печени.

"Что касается растительных желчегонных средств, которыми многие увлекаются, причем даже не посоветовавшись с врачом, тут могу сказать одно: в современной доказательной гастроэнтерологии нет исследований, которые бы достоверно показали эффект от таких препаратов", - подчеркивает специалист.

Указывают ли боли справа под ребром на неблагополучие желчного пузыря?

"Конечно бывают боли, связанные с моторными функциями желчного пузыря, но надо понимать, что в правом подреберье боль могут вызывать и другие причины: заболевания толстой и двенадцатиперстной кишки, почек, а, возможно, речь идет и о межреберной невралгии", - говорит Виктория Погосян.