Врач Попов объяснил, почему появляется «мясной пот»
Причиной обильного выделения пота является то, что организм человека тратит 10% ежедневного энергопотребления на переваривание пищи, особенно с употреблением в пищу мяса.
В таком случае появляется так называемый «мясной пот», сопровождающийся повышенной температурой, ускорением сердцебиения. Может также возникнуть дискомфорт в ЖКТ.
Эксперты поясняют, что термогенез ускоряет метаболизм. Содержащиеся в мясе аминокислоты требуют во время переваривания высоких температур. Дополнительное тепло выделяется и потому, что мясо необходимо тщательно пережевать. Всё это в совокупности и ведёт к активации потовых желёз.
Усиливают выделение пота и специи, которыми приправляют мясную пищу.
Также вероятно и то, что у человека может быть аллергия на мясную пищу.
Более того, мясо долго переваривается и поэтому потливость может сохраняться спустя шесть часов после его употребления.