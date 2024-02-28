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Врач Попов объяснил, почему появляется «мясной пот»

Причиной обильного выделения пота является то, что организм человека тратит 10% ежедневного энергопотребления на переваривание пищи, особенно с употреблением в пищу мяса.

Почему появляется «мясной пот»
© runews24.ru

В таком случае появляется так называемый «мясной пот», сопровождающийся повышенной температурой, ускорением сердцебиения. Может также возникнуть дискомфорт в ЖКТ.

Эксперты поясняют, что термогенез ускоряет метаболизм. Содержащиеся в мясе аминокислоты требуют во время переваривания высоких температур. Дополнительное тепло выделяется и потому, что мясо необходимо тщательно пережевать. Всё это в совокупности и ведёт к активации потовых желёз.

Усиливают выделение пота и специи, которыми приправляют мясную пищу.

Также вероятно и то, что у человека может быть аллергия на мясную пищу.

Более того, мясо долго переваривается и поэтому потливость может сохраняться спустя шесть часов после его употребления.

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