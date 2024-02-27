Терапевт рассказал, как магнитная буря влияет на здоровье

Первая в этом году магнитная буря началась на Земле после трех мощных вспышек на солнце. Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин рассказал «Вечерней Москве», как магнитная буря влияет на здоровье человека.

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— Неожиданно могут обостриться любые недуги, потому что меняется окружающая среда. А у организма есть свойство постоянно подстраиваться к изменчивым внешним условиям. Поэтому у человека может скакать давление, участиться сердцебиение или дыхание, снизиться активность, — пояснил он.

По словам собеседника «ВМ», особенно сильно в эти дни ощущают недомогания люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, отметил врач.

Подробнее о влиянии магнитных бурь на здоровье человека — в материале «Вечерней Москвы».

Крупнейший по силе взрыв в этом солнечном цикле зарегистрирован на Солнце космическими мониторами в ночь на 23 февраля между 01:00 и 02:00 по московскому времени.