Употребление жирной пищи может спровоцировать онкологию, выяснили врачи

Употребление жирной пищи выводит из строя поджелудочную железу, в связи с этим на 50% повышается риск развития онкологии. Любители жаренного подвергают опасности свой ЖКТ, пишет портал Pronews.gr со ссылкой на результаты исследования.

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Специалисты утверждают, что ультраобработанные продукты – газированные напитки, йогурты с добавками, фастфуд, алкоголь – могут привести к раку.

При этом врачи поясняют, что полностью отказываться от них не стоит, но следует ограничить потребление. Здоровая пища помогает организму лучше выполнять свою работу и поддерживать все системы, к такому выводу пришли исследователи.