Невролог перечислила потенциальные источники головных болей

Пропуск приемов пищи или неправильно подобранная диета могут спровоцировать головные боли. О том, какие продукты чаще всего доставляют неудобства, рассказала доктор медицинских наук, невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.

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Мигрени могут провоцировать напитки, содержащие кофеин (кофе, чай, кола), они оказывают мочегонный эффект и снижают уровень гидратации организма. Похожий эффект имеет алкоголь, в составе которого есть тирамин и дубильные вещества, передает Pravda.Ru.

Шоколад благодаря бета-фенилэтиламину способствует расширению кровеносных сосудов мозга; мороженное и ледяные напитки вызывают сильную колющую боль после физической активности или при перегреве; выдержанные сыры (чеддер, фета, моцарелла, пармезан) и маринованные продукты (квашенная капуста, оливки, маслины), как и алкоголь, содержат тирамин; ветчина, сосиски и колбасы способствуют расширению кровеносных сосудов из-за глутамата натрия и оксида азота.

Если возникает мигрень, Шиндряева советует исключать потенциальные источники болей по одному, чтобы понять, что именно их вызывает.