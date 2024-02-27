Невролог перечислила потенциальные источники головных болей

Невролог Шиндряева перечислила потенциальные источники головных болей
Пропуск приемов пищи или неправильно подобранная диета могут спровоцировать головные боли. О том, какие продукты чаще всего доставляют неудобства, рассказала доктор медицинских наук, невролог, профессор кафедры неврологии ИПО Сеченовского университета Наталья Шиндряева.
Мигрени могут провоцировать напитки, содержащие кофеин (кофе, чай, кола), они оказывают мочегонный эффект и снижают уровень гидратации организма. Похожий эффект имеет алкоголь, в составе которого есть тирамин и дубильные вещества, передает Pravda.Ru.
Шоколад благодаря бета-фенилэтиламину способствует расширению кровеносных сосудов мозга; мороженное и ледяные напитки вызывают сильную колющую боль после физической активности или при перегреве; выдержанные сыры (чеддер, фета, моцарелла, пармезан) и маринованные продукты (квашенная капуста, оливки, маслины), как и алкоголь, содержат тирамин; ветчина, сосиски и колбасы способствуют расширению кровеносных сосудов из-за глутамата натрия и оксида азота.
Если возникает мигрень, Шиндряева советует исключать потенциальные источники болей по одному, чтобы понять, что именно их вызывает.
Кроме этого, врач советует не терпеть боль, а пить лекарства, которые ее предотвращают. Или справиться с болью можно без таблеток.