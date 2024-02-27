Врач подсказала способ избавиться от отеков
Отеки на лице и теле могут появляться из-за неправильного питания или заболеваний, считает врач-эндокринолог, диетолог Екатерина Казачкова. Способ избавиться от мешков под глазами и одутловатости она подсказала в интервью радио Sputnik.
Казачкова объяснила, что одной из частых причин появления отеков являются нарушения в работе щитовидной железы. Поэтому врач рекомендовала в первую очередь проверить функцию щитовидки. Если анализы не выявят патологии, то следует корректировать питание, считает эндокринолог.
Казачкова посоветовала добавить в рацион больше белка, а также ограничить потребление соли и сахара. По ее мнению, чтобы избавиться от отеков, нужно съедать не более пяти граммов соли в день.
«Но при этом надо понимать, что соль — это и соевый соус, и майонез, и кетчуп, это все продукты питания, которые мы покупаем в магазинах», — предупредила эндокринолог.
Кроме того, для избавления от отеков Казачкова посоветовала пить много воды, так как при обезвоживании организм задерживает жидкость.
Ранее пластический хирург и врач-косметолог Мадина Байрамукова рассказала, что главной причиной появления отеков под глазами является сбой в работе мочевыделительной системы. Кроме того, по ее словам, отеки образуются при онкологических и аутоиммунных заболеваниях.