Психиатр развеял миф о существовании «весеннего обострения»
Николай Лукьянов объяснил, что состояние ментального здоровья не всегда зависит от времени года.
В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» врач добавил, что иногда у людей случаются проблемы с психикой из-за недостатка солнечного света.
«Весенние и осенние обострения — это по большей части миф. Течение психических заболеваний практически никак не связано с изменением времён года. Однако иногда встречается закономерность для расстройств настроения. Депрессивное расстройство может носить сезонный характер. Иногда у пациентов появляются симптомы депрессии в осенне-зимний период, снижается настроение, появляется тоскливость, апатия, чувство постоянной усталости, при этом весной и летом состояние улучшается. Пациентов также может беспокоить раздражительность, тревога, нарушения сна и аппетита. Такие изменения связывают с недостатком солнечного света, следовательно, повышением выработки мелатонина. Для депрессии, протекающей сезонно, в литературе есть специальное название: «сезонное аффективное расстройство».
Ранее врач-психиатр рассказал, как распознать душевнобольных в общественных местах. Если человек ведёт диалог с вымышленным собеседником, машет руками, закрывает глаза и уши и матерится, это должно насторожить окружающих.
Стоит обращать внимание на нестандартное поведение людей и при необходимости обращаться в компетентные службы.