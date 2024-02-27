Психиатр развеял миф о существовании «весеннего обострения»

«Весенние и осенние обострения — это по большей части миф. Течение психических заболеваний практически никак не связано с изменением времён года. Однако иногда встречается закономерность для расстройств настроения. Депрессивное расстройство может носить сезонный характер. Иногда у пациентов появляются симптомы депрессии в осенне-зимний период, снижается настроение, появляется тоскливость, апатия, чувство постоянной усталости, при этом весной и летом состояние улучшается. Пациентов также может беспокоить раздражительность, тревога, нарушения сна и аппетита. Такие изменения связывают с недостатком солнечного света, следовательно, повышением выработки мелатонина. Для депрессии, протекающей сезонно, в литературе есть специальное название: «сезонное аффективное расстройство».