Доктор объяснил причины шума в ушах

Эксперт признался, что в большинстве случаев как-либо повлиять на появившийся шум в ушах медицина не может. Но существуют случаи, когда это побочный эффект болезни или приема препаратов, тогда шум обратим.

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Мясников отметил, что существует «объективный» и «субъективный» шум. Первый слышит и врач, когда прикладывает стетоскоп к виску пациента. В этом случае шум издают мышцы, связки и кровь, которая бежит по сосудам. Второй – доступен только пациенту.

Теледоктор подчеркнул, что шум в ушах может являться симптомом диабета, инфекции, отосклероза, опухоли.

Если шум сопровождается резкой болью в ухе или голове, внезапной потерей слуха или он односторонний, следует обратиться к специалисту для выяснения причин, отмечает gorvesti.ru.

После обследования врач назначит адекватное лечение.