Какие ополаскиватели для рта опасны для здоровья

Стоматолог Черджиева: ополаскиватели со спиртом вредят дёснам и слизистой. Также не стоит пользоваться ополаскивателями для рта, в которых есть антисептик. От кариеса могут защитить только средства, содержащие фториды. Но полосканиями нельзя заменять традиционную чистку зубов щёткой и пастой. Подробнее об эффективности и безопасностей ополаскивателей для рта «Секрету фирмы» рассказала врач — стоматолог-терапевт, эндодонтист клиники Queen Nella Clinic Дзераса Черджиева.

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Какие бывают ополаскиватели для рта

Ополаскиватели для полости рта — это жидкости, которые предназначены для промывания полости рта после чистки зубов или еды. Их задача — устранить остатки пищи, предотвратить образование зубного налёта, освежать дыхание и снижать вероятность заболеваний дёсен.

Ополаскиватели могут быть различных типов: антисептические,

антибактериальные,

фторсодержащие,

противовоспалительные.

Есть ли польза от ополаскивателей для рта

Приверженцы использования ополаскивателей утверждают, что они помогают в борьбе с бактериями, которые вызывают зубные кариесы и заболевания десен. Они также утверждают, что ополаскиватели могут быть эффективны в борьбе с несвежим дыханием. Однако научные доказательства о пользе ополаскивателей для полости рта неоднозначны.

Исследования показывают, что ополаскиватели могут быть полезными. Например, ополаскиватели, содержащие фториды, могут помочь защитить зубы от кариеса и укрепить зубную эмаль.

В чём опасность ополаскивателей для рта

Ополаскиватели со спиртом или антисептиками вредят дёснам и слизистой оболочке полости рта. Слишком частое применение подобных средств чревато дисбалансом микрофлоры во рту. Обязательно следуйте рекомендациям производителя.

Также сначала лучше обсудить со стоматологом, нужен ли ополаскиватель конкретно в вашем случае. Специалист оценит ваше состояние, риски, даст вам рекомендации в подборе средства.