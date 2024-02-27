Daily Mail: доказательств связи между болями в спине и сутулостью не существует

Физиотерапевт Крис Маккарти из Манчестерского университета развеял миф о связи между болями в спине и сутулостью. По его словам, болевые ощущения в спине и шее с большей вероятностью могут быть обусловлены стрессом или травмами, полученными в при физической активности. Об этом сообщает Daily Mail.

Врач объяснил, что позвоночник человека отличается гибкостью и способностью приспосабливаться к самым разнообразным нагрузкам, таким как тяжелая атлетика и воздушные танцы. По мнению Маккарти, округление спины не может спровоцировать повреждение позвонков и последующие болевые ощущения в спине.

Терапевт отметил, что в результате многочисленных исследований не было доказано, что люди, которые сутулятся, чаще страдают от болей в спине или шее по сравнению с теми, кто привык держать спину ровной. Неприятные ощущения в области спины и шеи могут возникнуть в связи со стрессом, длительным напряжением и механическими повреждениями.