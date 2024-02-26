Названы самые эффективные виды деятельности при депрессии

Самое важное, что нужно осознать, если вы находитесь в депрессии, — это то, что забота о себе вам может даваться тяжело. И вот о каких стратегиях по самопомощи вы можете подумать.

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Установите режим сна и придерживайтесь его. Известно, что плохой сон повышает вероятность развития депрессии, а депрессия делает вас более склонными к проблемам со сном. Около 75% людей с депрессией испытывают трудности с засыпанием или сном. Старайтесь каждый день просыпаться и ложиться спать в одно и то же время, откажитесь примерно за час до сна от устройств с синим светом типа смартфонов.

Регулярно занимайтесь спортом. Регулярные физические упражнения работают так же хорошо, как и антидепрессанты, но только для некоторых людей с лёгкой и умеренной формой депрессии. Причём даже 30 минут обычной ходьбы ежедневно могут улучшить ваше настроение и общее состояние здоровья.

Проводите время на природе. Доказано, что прогулки на природе уменьшают симптомы депрессии. Также естественный солнечный свет может улучшить настроение и повысить уровень энергии. Всего 5 15 минут естественного солнечного света несколько раз в неделю может быть достаточно.

Попробуйте осознанность, йогу или другие занятия, которые вас расслабляют. Стресс может негативно влиять на людей с депрессией. Для борьбы с ним попробуйте такие практики, как глубокое дыхание, управляемое воображение, прогрессивная мышечная релаксация, йога, тай-чи.

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Попробуйте вести дневник. Это позволит вам выражать свои мысли и эмоции на бумаге, что может быть полезно при депрессии.

Придерживайтесь питательной диеты. В частности, ешьте много фруктов, овощей, ограничьте употребление воспалительных продуктов, таких как мясо, фаст-фуд или нездоровая пища.

Оставайтесь на связи с другими. Социальная изоляция — распространённый симптом депрессии. Нахождение среди людей помогает поднять настроение. Вы можете для этого даже просто сходить в супермаркет.