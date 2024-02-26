Врач рассказал о последствиях воздействия холода на промокшие ноги

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения, хирург Александр Умнов рассказал о возможных последствиях при переохлаждении промокших ног.

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Из-за охлаждения повышается риск острых респираторных заболеваний и обострения хронических, заявил эксперт в беседе с Life.ru.

Также специалист добавил, что из-за охлаждения ног возможен спазм артерий, нарушение кровоснабжения, появление болей в задней поверхности ног из-за воспаления седалищного нерва.

Врач посоветовал в таких случаях помассировать участок нижних конечностей от центра к периферии. Также можно опустить на 15 минут ноги в тёплую воду около 42 °С, после чего надеть тёплые носки.

Кроме того, для согревания хорошо поможет чашка чая, лучше травяного, добавил Умнов.