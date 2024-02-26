Врач Мясников: постоянное низкое давление — это норма

Заслуженный врач России, известный телеведущий Александр Мясников заявил, что гипотоников не существует.

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— Мы живем стереотипами. Низкое давление — это нормальное давление, оно и должно таким быть. Это вариант нормы, — объяснил он в комментарии Общественной Службе Новостей.

По словам врача, если человек себя плохо чувствует при понижении давления, то это происходит из-за того, что в его жизни мало спорта и он ведет малоподвижный образ жизни.

Мясников подчеркнул, что низкого давления с точки зрения медицины не существует, есть нормальное и повышенное давление. Нормальное давление — это показатели от 117,79 до 119. 120 на 80 — это уже предгипертония, выше — гипертония. При этом существует такое понятие, как сосудистая остановка, когда давление резко снижается под воздействием препаратов или чего-то другого.