Что происходит в организме при подавлении дефекации

Наверное, у каждого были ситуации, когда приходилось подавлять дефекацию. Чем это чревато, рассказали специалисты.

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Если организм хочет избавиться от отходов, но сделать это не получается, блокируется работа кишечника. Если он не опорожняется своевременно из-за подавления дефекации, могут возникнуть проблемы с пищеварением. Это может привести к метеоризму, ощущению распирания и даже тошноте.

И есть ещё одна проблема: фекалии содержат не только пищевые компоненты, но и загрязняющие вещества — именно поэтому они не должны долго задерживаться в кишечнике.