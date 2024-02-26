Врач назвал постоянную одышку тревожным симптомом

Главный патоморфолог лаборатории «ЛабКвест», кандидат медицинских наук Дмитрий Буланов в беседе с изданием «Вести Подмосковья» назвал постоянную одышку тревожным симптомом. Она может указывать на первичное поражение легких или на заболевания сердечно-сосудистой системы. Речь не идет об одышке, которая возникает после тренировки или тяжелой физической нагрузки: в этом случае она связана с обычным перенапряжением и относительно быстро проходит.

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Но иногда человеку сложно подняться по лестнице в подъезде или на станции метро, добраться до магазина или просто немного ускорить темп ходьбы. Дыхание сразу сбивается, самочувствие ухудшается. Из-за этого в целом страдает качество жизни.

«Если говорить о первичном поражении легких, то появление постоянной одышки свидетельствует о снижении их емкости. Среди причин - хроническая бронхоэктатическая болезнь, пневмофиброз, хроническая эмфизема легких и целая группа первичных пневмофиброзов, которые могут развиться у курильщиков (в том числе у поклонников вейпа или кальяна). Также пневмофиброз встречается у тех, кто переболел COVID-19. Менее распространенные причины - интерстициальные пневмонии, которые вызываются условно патогенными микроорганизмами, микоплазмами и хламидиями», - объяснил специалист Буланов.

А если рассматривать проблемы с сердечно-сосудистой системой, то на первое место эксперт поставил ишемическую болезнь сердца. В ее основе находится недостаточное снабжение сердечной мышцы кислородом и питательными веществами, которые не в состоянии компенсировать возложенную на сердце нагрузку. То есть налицо дисбаланс между поступлением крови и функциональной активностью этого органа.

«Основная причина ишемической болезни сердца - атеросклероз. Эту патологию провоцирует современный образ жизни со стрессом, гипертонией, нарушением липидного обмена и переизбытком трансжиров. У горожан стрессовый фактор часто приводит к развитию первичной формы артериальной гипертензии. Из-за хронического стресса развивается спазм сосудов, повышается артериальное давление. Вдобавок за счет атеросклеротических изменений коронарных сосудов их просвет сужается, что провоцирует еще больший дефицит поступающей к сердцу крови. Орган не может прокачивать необходимый объем крови через легкие, что приводит к развитию гипоксии тканей и пневмофиброза легких», - отметил собеседник издания.