Терапевт объяснила, является ли метеозависимость болезнью

Метеозависимость считается реакцией организма человека на изменения условий окружающей среды, однако это не является официально принятой болезнью. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на терапевта Софью Хасиеву.

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"Да, наукой метеозависимость не доказана, но и четких опровержений существования этого явления нет", – уточнила она.

Как утверждает эксперт, способов борьбы с метеозависимостью не так много, но при этом некоторые не гарантируют улучшение самочувствия на 100%. Также она указала на то, что в этом явлении сейчас видят связь в первую очередь с психоэмоциональным состоянием человека и его образом жизни. Например, серая дождливая погода может ухудшить самочувствие, в связи с чем человек будет ощущать тревожность, а иногда даже депрессию.

Такая же ситуация, по ее словам, обстоит и со скачками давления при смене погодных условий.

"У страдающих артериальной гипертензией лиц зачастую есть прилагающийся набор проблем: хроническая бессонница, ночной храп, гиподинамия и другие состояния, которые будут влиять на адаптивность организма сильнее незначительных колебаний атмосферного давления", – подчеркнула Хасиева.

Кроме того, экстремальные погодные явления тоже могут повлиять на состояние человека. Например, жара или зной могут привести к тепловому или солнечному удару, а также к обезвоживанию.