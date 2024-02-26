Как проявляется аллергия на плесень и можно ли себя уберечь? Объяснила врач
Споры грибков присутствуют в воздухе постоянно. Частицы могут быть настолько малы, что невооружённым глазом их не разглядеть. При этом у некоторых людей они могут вызвать аллергическую реакцию. Аллерголог-иммунолог DocMed Селма Аршба рассказала, как проявляется аллергия на плесень и как её не допустить.
Аллергия на плесень: симптомы
У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на плесень, предупредила Аршба. Чтобы развились симптомы аллергии, важны два фактора:
- предрасположенность организма;
- характеристики самого аллергена (он должен обладать определённым размером и способностью вызывать иммунный ответ организма).
Симптомы аллергии на плесень такие:
- чихание, насморк или заложенность носа;
- зуд или слезящиеся глаза;
- удушье;
- кашель;
- кожные высыпания.
При этом никакой «накопительной» аллергии нет. Просто у плесневелых грибов есть пики активности в зависимости от времени года и температуры воздуха. У кого-то плесень может вообще не вызвать никаких сбоев в организме, а для кого-то это будет настоящая проблема. В зоне риска:
- люди с заболеваниями иммунной системы;
- пациенты после трансплантации;
- люди с онкологическими заболеваниями крови;
- онкопациенты на химиотерапии.
Как избавиться от плесени в доме
Некоторые думают, что аллергию может вызвать только видимая плесень. Это не так: если плесени не видно, это не значит, что в помещении её нет, отметила врач. Споры грибков могут проникнуть в помещение откуда угодно. Однако если в доме сухо и хорошая вентиляция, они не опасны и не будут разрастаться, успокоила Аршба. А вот если сыро, могут появиться пятна плесени. Как это предотвратить:
- контролируйте уровень влажности с помощью кондиционера или осушителя;
- вовремя ремонтируйте протекающие крыши, окна и трубы;
- позаботьтесь о хорошей вентиляции душевой, прачечной и кухонной зоны;
- не используйте ковры в комнатах, где может быть много влаги.
Если плесень поразила участок меньше 1 кв. м, можно попробовать ликвидировать её самостоятельно. Во время уборки обязательно надевайте перчатки, маску и защитные очки. И не смешивайте разные средства, потому что некоторые сочетания опасны для человека, посоветовала аллерголог.
Где прячется плесень
Плесень может быть очень коварной: появляться не на видимых местах, а где-то в укромном уголке. Взять, к примеру, кухню. Мало кого можно удивить плесенью на стыках возле раковины. Но есть такие места на кухне, где вряд ли ожидаешь встретить грибок.