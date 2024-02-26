Как проявляется аллергия на плесень и можно ли себя уберечь

Споры грибков присутствуют в воздухе постоянно. Частицы могут быть настолько малы, что невооружённым глазом их не разглядеть. При этом у некоторых людей они могут вызвать аллергическую реакцию. Аллерголог-иммунолог DocMed Селма Аршба рассказала, как проявляется аллергия на плесень и как её не допустить.

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Аллергия на плесень: симптомы

У некоторых людей может возникнуть аллергическая реакция на плесень, предупредила Аршба. Чтобы развились симптомы аллергии, важны два фактора:

предрасположенность организма;

характеристики самого аллергена (он должен обладать определённым размером и способностью вызывать иммунный ответ организма).

Симптомы аллергии на плесень такие:

чихание, насморк или заложенность носа;

зуд или слезящиеся глаза;

удушье;

кашель;

кожные высыпания.

При этом никакой «накопительной» аллергии нет. Просто у плесневелых грибов есть пики активности в зависимости от времени года и температуры воздуха. У кого-то плесень может вообще не вызвать никаких сбоев в организме, а для кого-то это будет настоящая проблема. В зоне риска:

люди с заболеваниями иммунной системы;

пациенты после трансплантации;

люди с онкологическими заболеваниями крови;

онкопациенты на химиотерапии.

Как избавиться от плесени в доме

Некоторые думают, что аллергию может вызвать только видимая плесень. Это не так: если плесени не видно, это не значит, что в помещении её нет, отметила врач. Споры грибков могут проникнуть в помещение откуда угодно. Однако если в доме сухо и хорошая вентиляция, они не опасны и не будут разрастаться, успокоила Аршба. А вот если сыро, могут появиться пятна плесени. Как это предотвратить:

контролируйте уровень влажности с помощью кондиционера или осушителя;

вовремя ремонтируйте протекающие крыши, окна и трубы;

позаботьтесь о хорошей вентиляции душевой, прачечной и кухонной зоны;

не используйте ковры в комнатах, где может быть много влаги.

Если плесень поразила участок меньше 1 кв. м, можно попробовать ликвидировать её самостоятельно. Во время уборки обязательно надевайте перчатки, маску и защитные очки. И не смешивайте разные средства, потому что некоторые сочетания опасны для человека, посоветовала аллерголог.

Где прячется плесень