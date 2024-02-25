MedicalXpress: избыток соли может привести к необратимому повреждению почек

Исследование показало, что добавление соли в пищу может увеличить риск хронического заболевания почек. Об этом сообщает MedicalXpress.

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Почки отвечают за вывод натрия из организма, и его избыток, связанный с избытком соли в диете, не только повышает давление, но и увеличивает риск хронического заболевания почек — снижения способности почек отфильтровывать отходы и токсины из крови.

Натрий содержится в большом количестве обработанных продуктов и приправ. Поэтому очень легко получить чрезмерное количество натрия. Нужно читать этикетки с составом продуктов, а также ограничить употребление чистой соли до чайной ложки в день или меньше.