Что расскажут о здоровье ноющие от холодного зубы: объясняет стоматолог

Стоматолог Наталья Кадькалова объяснила, в каких случаях может возникать болезненная реакция на холодное. Эксперт поделилась рекомендациями в эфире радио Sputnik: «Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно». А если кратковременная боль от перепада температур возникала только в одном зубе, речь, вероятно, идет о глубоком кариесе. В этом случае желательно явиться в клинику в течение недели, пока боль не усилилась.