Что расскажут о здоровье ноющие от холодного зубы: объясняет стоматолог
Стоматолог Наталья Кадькалова объяснила, в каких случаях может возникать болезненная реакция на холодное. Эксперт поделилась рекомендациями в эфире радио Sputnik: «Если у вас заныли все зубы от мороженого или холодной воды, это может быть связано с клиновидными дефектами либо с трещинами на эмали. Здесь, конечно, надо показаться стоматологу, но не срочно». А если кратковременная боль от перепада температур возникала только в одном зубе, речь, вероятно, идет о глубоком кариесе. В этом случае желательно явиться в клинику в течение недели, пока боль не усилилась.
В некоторых случаях обращаться в клинику нужно как можно скорее.
«Если при термическом воздействии в зубе возникает острая, резкая боль и она не проходит в течение 30 секунд, скорее всего, это пульпит и нужно срочно бежать к стоматологу. Если зуб болит ночью, это тоже может говорить об остром воспалительном процессе, о пульпите. Если терпеть и не лечиться, то инфекция уйдет за пределы зуба и возникнет флюс. Боль при надкусывании говорит об инфекции и воспалительном процессе уже за пределами зуба», — объяснила врач.
Кроме того, стоматолог отметила, что регулярные профилактические осмотры помогут значительно сэкономить на лечении.
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