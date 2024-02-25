Эндокринолог: от формы магния зависит его польза и усвояемость

Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале предупреждает, от каких форм стоит отказаться.

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В частности, оксид магния поможет при запорах. Однако собственно магния из препарата усвоится всего 4 %.

Глутамат и аспартат магния – это синтетические препараты. И они серьезно перевозбуждают нервную систему, нервные клетки даже могут погибнуть от такого "успокоительного" средства.

Сульфат магния дает прекрасный эффект при наружном применении. Успокоит и поможет снять судороги. А вот при приеме внутрь действует как сильное слабительное.

Также Диляра Лебедева перечислила формы магния, которые принесут пользу.

Глицинат – это соединение магния с аминокислотой глицином. Поможет справиться с депрессивными расстройствами, нервным истощением, показан при проблемах со сном. Таурат – соединение магния с аминокислотой L-таурин. Его назначат при проблемах с сердцем и метаболизмом.

Обе эти формы хелатные, то есть биодоступные. И обе не имеют слабительного эффекта.

Малат магния – это соединение магния с яблочной кислотой. Этот препарат подойдет при хронической усталости и поможет при детоксикации мозга от магния.

Цитрат магния – это магниевая соль лимонной кислоты. Поможет справиться с запором и облегчит симптомы ПМС.