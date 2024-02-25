Эндокринолог: от формы магния зависит его польза и усвояемость
Эндокринолог Диляра Лебедева в своем телеграм-канале предупреждает, от каких форм стоит отказаться.
В частности, оксид магния поможет при запорах. Однако собственно магния из препарата усвоится всего 4 %.
Глутамат и аспартат магния – это синтетические препараты. И они серьезно перевозбуждают нервную систему, нервные клетки даже могут погибнуть от такого "успокоительного" средства.
Сульфат магния дает прекрасный эффект при наружном применении. Успокоит и поможет снять судороги. А вот при приеме внутрь действует как сильное слабительное.
Также Диляра Лебедева перечислила формы магния, которые принесут пользу.
Глицинат – это соединение магния с аминокислотой глицином. Поможет справиться с депрессивными расстройствами, нервным истощением, показан при проблемах со сном. Таурат – соединение магния с аминокислотой L-таурин. Его назначат при проблемах с сердцем и метаболизмом.
Обе эти формы хелатные, то есть биодоступные. И обе не имеют слабительного эффекта.
Малат магния – это соединение магния с яблочной кислотой. Этот препарат подойдет при хронической усталости и поможет при детоксикации мозга от магния.
Цитрат магния – это магниевая соль лимонной кислоты. Поможет справиться с запором и облегчит симптомы ПМС.
Треонат – это магний и L-треоновая кислота. Так называемый нейромагний – он накапливается в мозге, улучшает память и способность к обучению.