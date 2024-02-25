Врач: в спортзале можно подхватить грибок или кишечную инфекцию

Врач Банный: в спортзале можно подхватить грибок или кишечную инфекцию
В спортзал обычно ходят, чтобы здоровье поправить или укрепить, а не чтобы вынести оттуда ещё ворох новых болезней. Никто этого не хочет, поэтому медицинский эксперт рассказал, что какие условия нужно соблюдать, чтобы не заразиться в спортзале ничем подозрительным. Какими болезнями можно заразиться в спортзале.
Какими болезнями можно заразиться в спортзале
Как рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный, есть 7 самых популярных заболеваний, которые чаще всего можно подцепить в тренажёрке.
- Онихомикоз, или грибок ногтей (ногти уплотняются, расслаиваются, крошатся, меняют цвет; кожа вокруг ногтя или под ним может отекать и краснеть). Заразиться им можно при контакте с человеком или предметами быта вроде полотенца, мочалки, спортинвентаря.
- Кандидоз (слизистая, кожа и внутренние органы покрываются белыми наростами, возникают после заражения при снижении иммунитета).
- Эшерихиоз (из-за кишечной палочки может начаться боль в животе, тошнота, диарея и рвота).
- Грипп и ОРВИ.
- Папилломавирусная инфекция (может передаться в спортзале через ссадины, царапины и порезы; из-за нее возникают бородавки и папилломы, в некоторых случаях — даже рак ротовой полости, ротоглотки, шейки матки, влагалища и полового члена).
- Стрептококковая инфекция (может вызвать ангину, скарлатину, пневмонию, ревматизм, гнойный менингит и сепсис).
- Стафилококковая инфекция (может привести к циститу, уретриту, эндокардиту).
Как ничем не заразиться в спортзале
- Ходить в тапочках в раздевалке и душевой.
- Пользоваться собственными средствами гигиены, полотенцами и так далее. Храните их в пакете, а не кладите рядом или не вешайте на тренажёр.
- Протирать тренажёры антисептиком.
- Тщательно мыть руки после тренажёров или обеззараживать их.
- Можно пользоваться безрецептурными противогрибковыми мазями (по желанию).
- Лечить болезни вовремя и укреплять иммунитет.
- Бывать на свежем воздухе чаще.
- Питаться разнообразно и сбалансированно.
- Пить достаточное количество воды.
- Соблюдать режим сна.
- Как заниматься вне зала
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