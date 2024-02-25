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Врач Банный: в спортзале можно подхватить грибок или кишечную инфекцию

В спортзал обычно ходят, чтобы здоровье поправить или укрепить, а не чтобы вынести оттуда ещё ворох новых болезней. Никто этого не хочет, поэтому медицинский эксперт рассказал, что какие условия нужно соблюдать, чтобы не заразиться в спортзале ничем подозрительным. Какими болезнями можно заразиться в спортзале.

Врач: в спортзале можно подхватить грибок или кишечную инфекцию
© Секрет Фирмы

Какими болезнями можно заразиться в спортзале

Как рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный, есть 7 самых популярных заболеваний, которые чаще всего можно подцепить в тренажёрке.

  1. Онихомикоз, или грибок ногтей (ногти уплотняются, расслаиваются, крошатся, меняют цвет; кожа вокруг ногтя или под ним может отекать и краснеть). Заразиться им можно при контакте с человеком или предметами быта вроде полотенца, мочалки, спортинвентаря.
  2. Кандидоз (слизистая, кожа и внутренние органы покрываются белыми наростами, возникают после заражения при снижении иммунитета).
  3. Эшерихиоз (из-за кишечной палочки может начаться боль в животе, тошнота, диарея и рвота).
  4. Грипп и ОРВИ.
  5. Папилломавирусная инфекция (может передаться в спортзале через ссадины, царапины и порезы; из-за нее возникают бородавки и папилломы, в некоторых случаях — даже рак ротовой полости, ротоглотки, шейки матки, влагалища и полового члена).
  6. Стрептококковая инфекция (может вызвать ангину, скарлатину, пневмонию, ревматизм, гнойный менингит и сепсис).
  7. Стафилококковая инфекция (может привести к циститу, уретриту, эндокардиту).

Как ничем не заразиться в спортзале

  • Ходить в тапочках в раздевалке и душевой.
  • Пользоваться собственными средствами гигиены, полотенцами и так далее. Храните их в пакете, а не кладите рядом или не вешайте на тренажёр.
  • Протирать тренажёры антисептиком.
  • Тщательно мыть руки после тренажёров или обеззараживать их.
  • Можно пользоваться безрецептурными противогрибковыми мазями (по желанию).
  • Лечить болезни вовремя и укреплять иммунитет.
  • Бывать на свежем воздухе чаще.
  • Питаться разнообразно и сбалансированно.
  • Пить достаточное количество воды.
  • Соблюдать режим сна.
  • Как заниматься вне зала

Невролог Биденко посоветовал лайфхак, как привнести физические нагрузки в жизнь, чтобы не тратить лишнее время и силы на спорт, а ещё — что немаловажно — деньги.

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