Врач: в спортзале можно подхватить грибок или кишечную инфекцию

В спортзал обычно ходят, чтобы здоровье поправить или укрепить, а не чтобы вынести оттуда ещё ворох новых болезней. Никто этого не хочет, поэтому медицинский эксперт рассказал, что какие условия нужно соблюдать, чтобы не заразиться в спортзале ничем подозрительным. Какими болезнями можно заразиться в спортзале.

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Какими болезнями можно заразиться в спортзале

Как рассказал эксперт лаборатории «Гемотест» Денис Банный, есть 7 самых популярных заболеваний, которые чаще всего можно подцепить в тренажёрке.

Онихомикоз, или грибок ногтей (ногти уплотняются, расслаиваются, крошатся, меняют цвет; кожа вокруг ногтя или под ним может отекать и краснеть). Заразиться им можно при контакте с человеком или предметами быта вроде полотенца, мочалки, спортинвентаря. Кандидоз (слизистая, кожа и внутренние органы покрываются белыми наростами, возникают после заражения при снижении иммунитета). Эшерихиоз (из-за кишечной палочки может начаться боль в животе, тошнота, диарея и рвота). Грипп и ОРВИ. Папилломавирусная инфекция (может передаться в спортзале через ссадины, царапины и порезы; из-за нее возникают бородавки и папилломы, в некоторых случаях — даже рак ротовой полости, ротоглотки, шейки матки, влагалища и полового члена). Стрептококковая инфекция (может вызвать ангину, скарлатину, пневмонию, ревматизм, гнойный менингит и сепсис). Стафилококковая инфекция (может привести к циститу, уретриту, эндокардиту).

Как ничем не заразиться в спортзале Ходить в тапочках в раздевалке и душевой.

Пользоваться собственными средствами гигиены, полотенцами и так далее. Храните их в пакете, а не кладите рядом или не вешайте на тренажёр.

Протирать тренажёры антисептиком.

Тщательно мыть руки после тренажёров или обеззараживать их.

Можно пользоваться безрецептурными противогрибковыми мазями (по желанию).

Лечить болезни вовремя и укреплять иммунитет.

Бывать на свежем воздухе чаще.

Питаться разнообразно и сбалансированно.

Пить достаточное количество воды.

Соблюдать режим сна.

Как заниматься вне зала