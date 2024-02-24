Стало известно, как пожилым получать более качественную помощь врачей

Daily Mail: посещение одного и того же семейного врача может улучшить здоровье.

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Пациенты получают лучшее лечение и им требуется меньше консультаций, если их ведет один и тот же семейный врач. Об этом сообщает Daily Mail.

Ученые из Кембриджского университета и бизнес-школы INSEAD проанализировали данные более 10 миллионов пациентов из анонимной базы DataLink Clinical Practice. Информация была собрана с января 2007 года по декабрь 2017. Они выяснили, что ведение пациентов одним и тем же врачом может снизить число необходимых консультаций на 5%, то есть число визитов к врачу сократилось бы на 15 миллионов.

Кроме того, ведение пациента одним врачом улучшало качество врачебной помощи. Это было особенно заметно среди пожилых пациентов, людей с хроническими заболеваниями или нуждающимися в психиатрической помощи.

«Если у вас есть постоянный врач, который знаком с вашей историей, это гораздо более эффективное использование времени врача и пациента. Если у вас сложные потребности в отношении здоровья, вам не нужно объяснять всю свою историю болезни при каждой встрече», — отметили авторы исследования.