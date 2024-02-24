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Врач рассказала, какая форма ногтей на руках может указывать на болезнь сердца

Выпуклые ногти и утолщенные концевые фаланги на руках могут указывать на длительное кислородное голодание. Об этом сообщает портал «Доктор Питер» со ссылкой на врача Анну Кореневич.

Какая форма ногтей на руках может указывать на болезнь сердца
© Газета.Ru

У здорового человека пальцы на руках обычно ровные, а ногти — розовые, объяснила врач. Однако длительное кислородное голодание может привести к утолщению концевых фаланг, которые становятся похожи на барабанные палочки, а также к изменению ногтей: они становятся выпуклыми, похожими на часовые стекла. Это состояние чаще встречается у мужчин и известно как «пальцы Гиппократа», поскольку Гиппократ впервые описал его в V веке до нашей эры.

Как объяснила врач, при проблемах с сердцем или легкими организм старается снабжать кислородом головной мозг, сердце, внутренние органы. На периферические ткани, включая пальцы, кислорода не хватает, поэтому их соединительная ткань разрастается.

Чаще всего «пальцы Гиппократа» встречаются у людей с длительным стажем курения, при заболеваниях легких или сердца, а также у больных раком.

"Если вы у себя заметили такие пальцы, немедленно идите к врачу и начинайте обследование. Прежде всего надо исключить туберкулез и онкологию и как можно быстрее начать лечение", — заключила Кореневич.

Болезни и лекарства
Анна Кореневич
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