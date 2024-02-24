Жировая болезнь печени имеет простое общее определение: состояние, при котором более пяти процентов массы органа представлено жировой тканью. Это одно из самых недооцененных патологических изменений в организме, которое теснейшим образом связано с жизненным прогнозом, ведь обнаружить его можно, когда многие метаболические процессы в организме уже нарушены.

Подробнее об этом заболевании «Вечерней Москве» рассказала врач-гепатолог, гастроэнтеролог «Клиники Фомина» Наталья Трофимовская.

Наиболее простая и понятная классификация жировой болезни печени, по мнению специалиста, выглядит так:

стеатоз — увеличение и изменение структуры печени выявлено при УЗИ, КТ или МРТ, а лабораторные показатели (АЛТ и АСТ) — в норме. Стеатоз тесно связан с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом. Ассоциирован с онкологическими заболеваниями различных локализаций (в том числе с колоректальным раком);

стеатогепатит — лабораторные показатели (АЛТ и АСТ) повышены. Стеатогепатит в свою очередь приводит к прогрессирующему фиброзу и циррозу печени, значительно повышает риск гепатоцеллюлярного рака.

— Среди всех причин возникновения цирроза печени стеатогепатит находится на третьем месте после вирусных инфекций (гепатитов В и С) и алкоголя, — подчеркнула Трофимовская. — Кстати, об алкоголе: какое количество может приводить к изменениям печени? Любое! От 140 граммов — для женщин (приблизительно равно 5–6 бокалам вина в неделю) и от 210 граммов — для мужчин (около 6 рюмок крепкого алкоголя).

Основные факторы риска жировой болезни можно оценить самостоятельно, отметила специалист. Так, стоит обратить внимание на:

избыток массы тела (ИМТ 25 кг/м2);

повышенный уровень глюкозы;

измененные показатели липидного спектра;

повышение артериального давления.

При этом принимать какие-либо препараты без консультации врача точно не следует, предупредила врач:

— Визит к гепатологу особенно необходим, если повышены показатели АЛТ и АСТ, а в семье есть случаи цирроза и смерти от болезни печени. Важно помнить: изменения при УЗИ и в анализах крови — неспецифичны и требуют исключения других заболеваний.

Кроме того, чудо-препарата, способного задержать прогрессирование фиброза и избавить от рисков именно при жировой болезни печени, пока не существует.

Базовый подход — снижение веса за счет физической активности и адекватного полноценного рациона оптимальной калорийности, добавила Трофимовская.