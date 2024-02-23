Эндокринологи назвали малоизвестный симптом диабета, который проявляется после еды
Ряд проблем в брюшной полости может указывать на осложнение, вызванное диабетом. Об этом предупреждают эндокринологи.
Характерными симптомами сахарного диабета являются повышенная жажда и частое мочеиспускание. Также тревожным сигналом могут быть боли в желудке после еды.
Эксперты объяснили, что такой недуг указывать на гастропарез — долгосрочного осложнения диабета, которое может быть вызвано колебаниями уровня сахара в крови. Гастропарез представляет собой задержку опорожнения желудка, то есть пища, которую ест человек, задерживается в желудке и не переваривается должным образом, вызывая неприятные симптомы.
Боль может приходить и через какое-то время пропадать. Также она может сопровождаться метеоризмом, тошнотой, необъяснимой потерей веса, быстрым насыщением.