Пирсинг: какие части тела опаснее всего прокалывать

Современные любители пирсинга носят серьги не только в ушах, но и на других частях тела. Желание изменить свой облик может привести к проблемам со здоровьем – прокол любой части тела по-своему опасен для человека.

© Unsplash

По мнению массажистов и мастеров акупунктуры, пирсинг нарушает важные процессы, которые происходят в нашем организме, так как прокалываются точки, отвечающие за работу определённых органов.

Самые опасные зоны

Уши

Уши легко инфицировать, если прокол делает новичок.

Это может привести к потере чувствительности ушной мочки, а иногда даже к глухоте.

Брови

При проколе бровей игла может задеть лицевой нерв. Тогда у человека онемеют мимические мышцы, после чего понадобится помощь невролога.

Нос

Нос – относительно безопасная часть дела для пирсинга. Однако, если «операцию» проводит дилетант, могут возникнуть проблемы с носовым хрящом.

Губы

Неудачный прокол губы ведёт к нарушению слюноотделения. Кроме того, в этом месте может образоваться киста.

Язык

Во рту язык всегда контактирует с влажной бактериальной средой. Серьга на нём негативно повлияет на зубную эмаль – зубы человека начнут разрушаться.

Соски

Женщинам лучше не прокалывать соски, так как могут повредиться молочные синусы, что повлечёт за собой проблемы с кормлением грудью.

Пупок

Это место заживает дольше всего, потому что пупок постоянно контактирует с одеждой. Поэтому, чтобы соблюсти стерильность, лучше будет временно заклеить рану пластырем.

Интимные части тела

Эти зоны наиболее опасны для прокалывания. Занесённая инфекция чревата воспалением мочеиспускательных каналов. Также возможна полная или частичная потеря чувствительности в результате задевания нервов.

Как избежать опасных последствий

Чтобы снизить риск возникновения перечисленных проблем, рекомендуется обращаться только к опытным мастерам, работающим в проверенных салонах.

Также после «операции» стоит ухаживать за местом прокола, периодически обрабатывать его перекисью водорода. Если проколоты губы или язык, лучше временно отказаться от алкоголя и сигарет. Людям, сделавшим пирсинг на интимных зонах, следует носить нижнее бельё из хлопка.

В период заживления прокола лучше использовать серьги из специальных металлов, которые очищены от никеля, например, из медицинской стали. Это убережёт от аллергических реакций.