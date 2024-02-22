Врач рассказал о риске развития рака из-за популярной у молодежи привычки

Главный врач Немецкого Имплантологического Центра Магомед Дахкильгов предупредил, что курение вейпов так же опасно, как и курение табака. Например, оно может спровоцировать развитие рака. В комментарии «Ленте.ру» хирург-имплантолог рассказал о риске развития проблем со здоровьем из-за этой популярной, особенно у молодежи, вредной привычки.

Стоматолог объяснил, что среди смесей для вейпов есть как безникотиновые, так и никотинсодержащие. Кроме того, продолжил Дахкильгов, в состав вейпов входят ароматизаторы, глицерин и гликоль. Ароматизаторы создают запах, а глицерин и гликоль — клубы пара. При этом глицерин выделяет формальдегиды — токсичные вещества, способные вызвать рост опухолей во рту.

Даже при низкой концентрации формальдегид раздражает кожу, глаза и слизистые оболочки во рту, когда курильщик вдыхает и выдыхает дым от вейпа. Симптомы отравления формальдегидами: бледность, упадок сил, головная боль, депрессия, затрудненное дыхание, судороги, бессознательное состояние.