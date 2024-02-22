Давно существует мнение, что нервные клетки не восстанавливаются, однако это не совсем правда. Любая клетка не восстанавливается, это делает ее ткань, состоящая из клеток.

Что касается нервной ткани, то она правда не может регенерироваться, однако есть нюансы, рассказала невролог Марина Гаджиева.

«Есть такие понятия, как «нейропластичность» и «нейрогенез». Функции такой клетки берут на себя оставшиеся нейроны, создавая между собой новые связи, что позволяет восстанавливать утраченные функции, за которые отвечали эти клетки. Явный пример — это когда люди восстанавливаются после инсульта. Это называется нейропластичностью», — объяснила специалист.

Однако, по словам медика, клетки умирают каждый день. Это естественный процесс. Гаджиева рассказала, что если не станет всех клеток, то некому будет выполнять их функции, поэтому в участке головного мозга — гиппокампе — есть стволовые клетки, которые делятся и создают новые нейроны, активно вливающиеся в работу нервной системы и помогающие организму исправно выполнять свои функции. Этот процесс называется нейрогенезом.

Гаджиева также опровергла миф о том, что все болезни от нервов.

По ее словам, в большинстве случаев стресс просто осложняет заболевания и ускоряет их течение. Медик подчеркнула, что стресс — неотъемлемая часть жизни современного человека, поэтому нельзя подавлять свои эмоции. Она посоветовала научиться правильно справлять со стрессом, добавив, что здоровая психика — залог успеха, передает «Газета. ru».

Когда мы видим, как наши действия помогают людям, мы чувствуем себя ценными и полезными, это способствует снижению уровня стресса. Об этом рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Елена Славнова.