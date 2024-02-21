Нутрициолог рассказала, как бороться с инсулинорезистентностью

В беседе с Pravda.Ru она добавила, что главным фактором инсулинорезистентности является переедание простых углеводов и генетическая предрасположенность к этому. К первичным признакам относится объем талии по цифрам 86 см у женщин и 92 см у мужчин. Это видно визуально, если жир абдоминальный, то есть вокруг живота, значит, у человека нарушен углеводный обмен.

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Эксперт отнесла к факторам преддиабета потемнения на подмышечных впадинах, локтях и папилломы на коже. По ее мнению, в 90% случаев это проблемы с сахаром, инсулином и углеводным обменом.

Шарапова подчеркнула, что инсулинорезистентность является преддиабетом. Чтобы исправить ситуацию, нужно отказаться от простых углеводов. Кому-то очень хорошо помогает интервальное голодание.

Специалист посоветовала реже принимать пищу, отказаться или сократить количество съедаемого сахара, простых вредных углеводов и плохих жиров. Необходимо обязательно заниматься спортом.

Нутрициолог заявила, что соблюдение режима сна может снижать уровень инсулина в организме, поэтому человеку стоит высыпаться, ложиться не позже 11 часов вечера и вставать желательно до восьми часов утра. Так гормон сна будет правильно вырабатываться, и ночью организм будет отдыхать.