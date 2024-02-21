Как избежать самой смертоносной болезни

Терапевт рассказал, как укрепить сердце мужчины.

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Принято думать, что мужчины могут контролировать свои эмоции и держать покерфейс в самых сложных ситуациях, в отличие от чувствительных женщин. Но давайте-ка вспомним, что болезни сердца — это причина смерти номер один среди мужчин во всем мире, опережающая все формы рака вместе взятые. На него приходится примерно 1 из кажды× 4 смертей.

«Благодаря достижениям в области кардиологии многие люди выздоравливают после сердечного приступа. Но у некоторых проблемы остаются на всю жизнь. У людей, переживших инфаркт, могут наблюдаться сердечная недостаточность, нерегулярное сердцебиение, низкий уровень энергии и плохая выносливость», — напоминает терапевт Евгений Митрюхин.

Есть некоторые факторы риска, которых вы не можете избежать. Один из них — тот факт, что вы мужчина. Другой — ваш возраст. Но есть еще много вещей, которые вы можете изменить, чтобы прожить дольше, оставаясь здоровым и активным.

Знайте историю своей семьи

Здоровье ваших родителей, братьев и сестер может многое рассказать о вашем риске развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Он высок, если у вашего отца или брата болезнь сердца развилась в возрасте до 55 лет, а у вашей матери или сестры — в возрасте до 65 лет», — предупреждает доктор.

Проверьте свое давление

Гипертонией страдает примерно каждый четвертый мужчина в возрасте 20 лет. К 75 годам это уже 75% мужчин.

«Но на высокие показатели легко не обращать внимания, тем более что в большинстве случаев гипертония не проявляется симптомами. Однако тут есть риск не только сердечных заболеваний, высокое давление также может стать причиной инсультов, болезней почек, слабоумия и эректильной дисфункции», — объясняет Евгений.

Узнайте свой уровень холестерина

Он может быть высоким из-за питания, веса, уровня активности или генетики. По словам доктора, «единственный способ узнать ваши показатели холестерина — это сдать анализы. Возможно, вы сможете снизить ваш уровень, изменив образ жизни. Или начав принимать лекарства, которые могут помочь».

Проверьте уровень сахара в крови

Диабет второго типа все чаще встречается как у мужчин, так и у женщин. Но большинство случаев диабета 2 типа можно предотвратить с помощью физических упражнений и снижения веса. Повышенная масса тела — один из факторов риска развития диабета.

Выбирайте продукты, которые поддержат здоровье

Существует множество продуктов, которые полезны для здоровья сердца. Подумайте о том, чтобы включить в рацион больше растительной пищи и сократить количество продуктов животного происхождения и обработанных. Это, кстати, и ключ к поддержанию здорового веса, а еще — снижение вероятности развития таких заболеваний, как апноэ во сне и мерцательная аритмия.

Регулярно выполняйте физические упражнения