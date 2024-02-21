Почему образуются камни в почках и как избежать фатальных проблем

Но это далеко не единственная причина недуга. Камни в почках доставляют немало хлопот, а при обострении — ещё и сильную боль. Поэтому лучше постараться избежать этой проблемы. О причинах камней в почках и о мерах профилактики aif.ru рассказал врач-уролог, д. м. н. Виген Малхасян.

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Причины камней в почках

По словам эксперта, камни могут появляться из-за генетической предрасположенности либо из-за метаболических нарушений, таких как гиперпаратиреоз (патология щитовидки), подагра, дефицит или преизбыток витамина Д, хроническая диарея и синдром мальабсорбции (нарушение всасывания пищевых продуктов в тонкой кишке).

Среди других причин врач назвал недостаточное употребление воды, ожирение, сахарный диабет, избыток в рационе мяса, недостаток овощей и фруктов. Также к образованию камней в почках может привести избыточное употребление некоторых продуктов, а именно шпината, горького шоколада и паштета. В них уже есть вещества, из которых формируются камни.

К формированию камней может привести высокий уровень кальция в моче, хроническая инфекция мочевыводящих путей и недостаточная физическая активность.