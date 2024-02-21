Как по сухой коже головы или слезящимся глазам можно определить проблемы со здоровьем

Наш организм вырабатывает большое количество самых разных выделений, которые на самом деле играют важную роль в поддержании здоровья. Многие же это недооценивают.

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Шелушение или сухость кожи головы — чрезвычайно распространённая проблема. Внешний слой кожи (эпидермис) частично состоит из мёртвых клеток, которые являются защитным барьером. Мёртвые клетки время от времени удаляются и заменяются новыми. Если же это происходит слишком часто, то на коже головы появляется перхоть.

Для решения этой проблемы вы можете попробовать безрецептурный шампунь от перхоти. Также перхоть может возникать из-за экземы и псориаза.

Струпья - это естественная реакция организма на ранение. Они могут выглядеть ужасно, но это нормально. Правда, иногда образуется гной, который может придать струпьям жёлтый, а не красновато-коричневый цвет. Это уже может говорить о наличии инфекции. Также на инфекцию указывает покраснение неповреждённой кожи вокруг струпа.

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Слёзы смазывают открытую поверхность глаз, предотвращая их пересыхание и возникновение болезненности. Также они избавляют от пыли, песка, обладают природными антибактериальными свойствами для борьбы с инфекциями. Кроме того, на веках человека есть множество маленьких желез, которые выделяют естественные маслянистые вещества. Эти вещества позволяют слезам равномерно распределяться по глазам и предотвращают их испарение.