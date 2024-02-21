Гериатр Ховасова предупредила о когнитивных расстройствах у пожилых с анемией

Врач-гериатр, терапевт, кандидат медицинских наук Наталья Ховасова предупредила пожилых россиян о высоком риске анемии и связанными с этим когнитивными расстройствами.

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По словам врача, среди лиц старше 60 лет анемию выявляют в 24 процентах случаев.

"А головной мозг наиболее чувствителен к развивающейся гипоксии. Очень часто падения и переломы становятся следствием сниженного гемоглобина", - объяснила Ховасова в интервью "Известиям".

Гериатр отметила, что человек упал, повредил кости, а операции в преклонном возрасте противопоказаны, так как высок риск осложнений.

Наиболее часто у пожилых пациентов встречается железодефицитная анемия.

Врач советует регулярно сдавать анализы, чтобы вовремя начать лечение.

Ховасова напомнила, что только специалист сможет определить, в каком состоянии находится человек и какие препараты ему необходимо принимать.