Названы необычные симптомы развивающегося рака

Терапевт Сара Джарвис назвала необычные симптомы развивающегося рака.

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По её словам, о развитии онкологии мочевого пузыря или кишечника может свидетельствовать кровь в моче или кале. Также нельзя игнорировать постоянную боль в животе и хронические нарушения в работе ЖКТ, передаёт сайт газеты «Спорт-Экспресс» со ссылкой на британское издание The Sun.

Ещё одним частым симптомом рака врач считает беспричинную потерю веса. Особенно внимательными здесь нужно быть, уточнила она, пожилым людям.

«Если вес уходит сам по себе, без каких-либо усилий, то нужно срочно идти к врачу», – заявила терапевт.

Кроме того, она рассказала о важности обследований при появлении болей в спине. При этом Джарвис отметила, что обычно такой симптом возникает на более поздних стадиях онкологии, когда злокачественные клетки уже поражают кости позвоночника, а также другие части тела и внутренние органы.