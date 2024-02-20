Врачи: одиночество может быть причиной частых обезвоживаний у пожилых
Врачи: одиночество может быть причиной частых обезвоживаний у пожилых. Дело в том, что с возрастом чувство жажды у человека притупляется из-за изменений в гипоталамусе. Поэтому пожилым приходится очень внимательно следить за потреблением воды. Одиноким людям это делать сложнее, потому что некому напоминать им о необходимости пить. Чем ещё объясняются частые обезвоживания у пожилых — рассказали неврологи Надежда Дудченко и Ойбек Тургунхужаев.
Всего врачи назвали изданию «Доктор Питер» 10 возможных причин частых обезвоживаний:
- притупление чувства жажды — с возрастом пить хочется меньше;
- одиночество и депрессия — иногда просто некому напомнить о необходимости пить воду;
- когнитивные нарушения, в том числе деменция;
- плохой уход за пожилым — иногда человек, ухаживающий за пожилым, просто не знает, что подопечному нужно пить больше воды;
- недержание мочи — некоторые пожилые намеренно пьют мало, боясь неприятной ситуации или просто не желая лишний раз бежать в туалет;
- нарушение функции почек — с возрастом орган работает хуже;
- приём лекарств — препараты с мочегонным эффектом (например, от давления) быстро обезвоживают организм;
- острые инфекционные заболевания, которые сопровождаются повышением температуры и диареей;
- нарушения глотания — страдающие дисфагией люди реже пьют, чтобы лишний раз не глотать и не испытывать боль;
- тяжёлые физические нагрузки — чем интенсивнее нагрузки, тем больше требуется организму жидкости.
Как даёт о себе знать обезвоживание? У человека появляется слабость, головокружения, он быстро устаёт и может даже упасть в обморок. Подробнее о симптомах и о том, сколько воды нужно пить, мы рассказывали здесь.
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