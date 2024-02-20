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Врачи: одиночество может быть причиной частых обезвоживаний у пожилых

Врачи: одиночество может быть причиной частых обезвоживаний у пожилых. Дело в том, что с возрастом чувство жажды у человека притупляется из-за изменений в гипоталамусе. Поэтому пожилым приходится очень внимательно следить за потреблением воды. Одиноким людям это делать сложнее, потому что некому напоминать им о необходимости пить. Чем ещё объясняются частые обезвоживания у пожилых — рассказали неврологи Надежда Дудченко и Ойбек Тургунхужаев.

Врачи: одиночество может быть причиной частых обезвоживаний у пожилых
© Секрет Фирмы

Всего врачи назвали изданию «Доктор Питер» 10 возможных причин частых обезвоживаний:

  • притупление чувства жажды — с возрастом пить хочется меньше;
  • одиночество и депрессия — иногда просто некому напомнить о необходимости пить воду;
  • когнитивные нарушения, в том числе деменция;
  • плохой уход за пожилым — иногда человек, ухаживающий за пожилым, просто не знает, что подопечному нужно пить больше воды;
  • недержание мочи — некоторые пожилые намеренно пьют мало, боясь неприятной ситуации или просто не желая лишний раз бежать в туалет;
  • нарушение функции почек — с возрастом орган работает хуже;
  • приём лекарств — препараты с мочегонным эффектом (например, от давления) быстро обезвоживают организм;
  • острые инфекционные заболевания, которые сопровождаются повышением температуры и диареей;
  • нарушения глотания — страдающие дисфагией люди реже пьют, чтобы лишний раз не глотать и не испытывать боль;
  • тяжёлые физические нагрузки — чем интенсивнее нагрузки, тем больше требуется организму жидкости.

Как даёт о себе знать обезвоживание? У человека появляется слабость, головокружения, он быстро устаёт и может даже упасть в обморок. Подробнее о симптомах и о том, сколько воды нужно пить, мы рассказывали здесь.

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