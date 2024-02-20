Врачи: одиночество может быть причиной частых обезвоживаний у пожилых. Дело в том, что с возрастом чувство жажды у человека притупляется из-за изменений в гипоталамусе. Поэтому пожилым приходится очень внимательно следить за потреблением воды. Одиноким людям это делать сложнее, потому что некому напоминать им о необходимости пить. Чем ещё объясняются частые обезвоживания у пожилых — рассказали неврологи Надежда Дудченко и Ойбек Тургунхужаев.