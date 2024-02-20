Терапевт объяснила, почему укачивает на корабле
Терапевт Кристина Заплавнова заявила, что чаще всего морская болезнь развивается из-за дисбаланса функционирования центральной нервной системы. Укачивать может даже после приема спиртного и тяжелой жирной пищи.
«Причиной этому состоянию является дисбаланс функционирования подсистем ЦНС (вестибулярной, оптической, слуховой и вестибулярной). Причинами такого состояния являются: спиртное, газировка и чрезмерное употребление пищи, в том числе тяжелой и жирной пищи менее чем за четыре часа до рейса», – отметила врач.
При этом проблемы могут возникнуть и из-за сильного волнения на море или океане, а также из-за внешних факторов. Так, гул мотора, духота или даже запах топлива могут тоже стать причиной укачивания. Причем сама «морская болезнь» чаще всего развивается на фоне болезней, связанных с ЖКТ, сердцем и сосудами. Однако причиной могут быть и патологии связанные с центральной нервной системой.
Терапевт добавила, что риск укачивания выше у беременных женщин, а также людей, страдающих от постоянных головных болей, передает News.ru.
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