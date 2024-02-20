Терапевт объяснила, почему укачивает на корабле

«Причиной этому состоянию является дисбаланс функционирования подсистем ЦНС (вестибулярной, оптической, слуховой и вестибулярной). Причинами такого состояния являются: спиртное, газировка и чрезмерное употребление пищи, в том числе тяжелой и жирной пищи менее чем за четыре часа до рейса», – отметила врач.

При этом проблемы могут возникнуть и из-за сильного волнения на море или океане, а также из-за внешних факторов. Так, гул мотора, духота или даже запах топлива могут тоже стать причиной укачивания. Причем сама «морская болезнь» чаще всего развивается на фоне болезней, связанных с ЖКТ, сердцем и сосудами. Однако причиной могут быть и патологии связанные с центральной нервной системой.